Odebrání institucionální akreditace pro ekonomické doktorské obory v případě Mendelovy univerzity je pravomocné

Mendelova univerzita je podle Plagy první českou vysokou školou, kde se úřad odebráním institucionální akreditace zabýval. Takzvaná institucionální akreditace vysoké škole umožňuje, aby sama rozhodovala o vzniku, zrušení a úpravách studijních programů. Zavedla ji novela vysokoškolského zákona schválená v roce 2016, první školy tuto akreditaci získaly v roce 2018. Pokud ji nemají, žádají o rozhodnutí o studijních programech NAÚ.

Podle mluvčí univerzity Terezy Pospíchalové institucionální akreditace umožňuje akreditovat nové studijní programy samostatně v rámci univerzity. „Po odnětí institucionální akreditace pro ekonomické doktorské obory tedy bude univerzita nové ekonomické doktorské studijní programy akreditovat opět u Národního akreditačního úřadu. Tedy stejně, jako tomu bylo v minulosti. Jiných oblastí vzdělávání a typů studijních programů se toto rozhodnutí netýká,“ uvedla Pospíchalová.

Další kontrola

O zrušení dvou doktorských programů na PEF, proti kterému se Mendelova univerzita odvolala, rozhodla Rada NAÚ v lednu. Problém na fakultě byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a také ve využívání zprostředkovatelských agentur. Pokud by tato část rozhodnutí nabyla právní moci, univerzita by už podle Plagy neměla možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod studentů do jiných. Univerzita chce odvoláním rozhodnutí zvrátit. „Naší hlavní snahou je nyní zajistit možnost stávajícím studentům na univerzitě v dotčených programech dostudovat,“ řekla Pospíchalová.

Plaga v lednu avizoval, že NAÚ zahájí na Mendelově univerzitě další kontrolu, která by měla být zaměřená na systém řízení kvality a má trvat nejméně po celou polovinu roku. Smrčka ve středu sdělil, že se kontrola připravuje a bude zahájena v tomto roce.