Kvůli přejezdům v polích nabírají vlaky zpoždění. Zemědělci ale cestu přes koleje potřebují

Málo využívané železniční přejezdy zpomalují vlaky. Soupravy na nich musí snižovat rychlost až o třetinu. Cestující kvůli tomu mají méně času na přestupy. Místním by ale chyběly, museli by pozemky objíždět. Nejvíc takových přejezdů eviduje Správa železnic na jihu Čech. Chtěla by jich tam zrušit přes sedmdesát, podařilo se to u dvanácti.