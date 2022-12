Památkáři musí opakovat tendr na opravu zámku Litomyšl. Bojí se, že přijdou o dotace

Do památky UNESCO střechou zatéká a odpadává z ní historicky cenná omítka. Práce na rekonstrukci zámku v Litomyšli už měly začít letos v létě. „Je to problém, celou sezonu jsme se na to chystali. Každé prodloužení a odložení ohrožuje realizaci,“ řekl kastelán Petr Weiss.

Výběrové řízení z loňského října se protáhlo o několik měsíců a teď navíc antimonopolní úřad rozhodl o tom, že jeho výsledek není platný. „Zadavatel postupoval netransparentně při posouzení kvalifikace vybraného dodavatele GardenLine. V souvislosti s jednou referenční zakázkou, která se prokazovala přes poddodavatele,“ vysvětlil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Rekonstrukce zřejmě nebude tak rozsáhlá

Památkářům hrozí, že o evropské peníze přijdou. Čtvrt miliardy korun totiž musí vyčerpat do konce příštího roku. „Krajní varianta je, že bychom museli použít finance z programu péče o národní kulturní dědictví, a tím pádem bychom stavební obnovu museli redukovat,“ řekla mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Prioritu bude mít podle památkářů oprava střech a vnější omítky. Jestli budou mít peníze i na další části zámeckého areálu, zatím nevědí.