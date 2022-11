Soud musí přezkoumat příčetnost muže, který vjel autem do domova seniorů a smrtelně zranil ženu

Plzeňský krajský soud se bude muset znovu zabývat případem Josefa Kijanici, který úmyslně vjel autem do tachovského domova seniorů a způsobil vážné zranění jedné z obyvatelek, která následně zemřela. Podle odvolacího soudu bude muset důkladněji zkoumat, jestli byl narkoman v době činu příčetný, nebo ne. Pokud by revizní posudek dospěl k závěru, že toxická psychóza vymazala mužovy rozpoznávací a ovládací schopnosti, bylo by ho možné potrestat za opilství, ne za smrtelné těžké ublížení na zdraví.