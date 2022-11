Část obyvatel Dačicka chce Jihočeský kraj vyměnit za Vysočinu. Zdůrazňují své moravanství

Do roku 1960 patřilo Dačicko pod Moravu. Tehdejší režim ale připojil tento region k Jihočeskému kraji. Mnozí místní by to rádi změnili. Stejně to cítí dačický rodák Jiří Albrecht (MZH). Je členem hnutí, které v Dačicích zvítězilo ve volbách. „Nejen z Dačic, ale z celého Dačicka se stala periferie,“ vysvětluje svou motivaci.

Nový starosta ze stejného hnutí to ale nevidí stejně. Odvolává se na program. „O odtržení nebo oddělení Dačic od Jihočeského kraje není ani zmínka, ani jsme nad tím nepřemýšleli,“ uvedl Miloš Novák. Spolupráce s Jihočeským krajem se podle něj v posledních letech zlepšila. Zmiňuje řadu investic, jako například plánovaný obchvat.

„Snažím se, abychom se všem projektům v Dačicích maximálně věnovali. Jak to tam lidé historicky cítí, umím ovlivnit těžko,“ reagoval hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). „Pokud by se tím měl někdo seriózně zabývat, tak by diskuse musela být opravdu poctivá, široká. Pro to, aby se ta záležitost vůbec otevřela, by musela být široká shoda obyvatel,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS).

Podle ministerstva vnitra by muselo dojít i k úpravě zákona. Na druhou stranu k podobné změně nedávno došlo. Dvacítka obcí na západ od Tišnova v roce 2005 opustila kraj Vysočinu a připojila se k Jihomoravskému kraji.