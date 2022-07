Sutiny zřícené porcelánky v Jakubově zablokovaly jedinou silnici do obce

Po privatizaci objekt několikrát střídal majitele. „Každý si z toho něco odnesl, proto je to v tak zoufalém stavu. Je to prázdné, vyrabované, nepoužívané, částečně už zborcené. V současnosti to patří občanovi Ukrajiny, který má trvalé bydliště v Oděse a údajně se zdržuje v Budapešti,“ uvedl Poledníček.

Podle zákona by měl stavbu v havarijním stavu zbourat majitel, pokud se ho ale nepodaří kontaktovat, bude muset objekt zbourat stavební úřad a náklady pak vymáhat po majiteli. „Teď řešíme, kterému stavebnímu úřadu to patří a kde se vezmou prostředky na demolici, které nebudou rozhodně zanedbatelné. Má to tři nadzemní podlaží, dvě z nich se budou muset zbourat. A je to zhruba sto metrů dlouhé,“ řekl místostarosta.