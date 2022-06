Z budějovického nádraží vyrazily nové regiopantery. Do konce léta mají v regionu přibýt další

„Těchto deset nových regiopanterů budeme nasazovat na regionální vlaky z Českých Budějovic do Strakonic, Písku, Jindřichova Hradce a částečně i do Horního Dvořiště,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Poslední dva kusy z objednaných deseti vlaků by měly zajišťovat pravidelnou osobní dopravu mezi Českými Budějovicemi a Táborem zhruba od září, a to po zahájení jednokolejného provozu po novém koridoru mezi Soběslaví a Doubím u Tábora.

Zabezpečovací systém ETCS

Ve všech nových vlacích je zabezpečovací systém ETCS, díky kterému je možné v případě potřeby zastavit vůz na dálku. V některých úsecích mezi Budějovicemi a Táborem budou moci jet svou maximální rychlostí 160 kilometrů v hodině. ČD podle Ješety díky novým soupravám naplňují jeden ze svých největších závazků vůči kraji, jehož investiční hodnota je 1,2 miliardy korun.

V jižních Čechách zatím jezdily čtyři nízkopodlažní regiopantery řady 650 se dvěma vagony na trati Strakonice – České Budějovice – České Velenice. ČD jednají s krajem o tom, že dodají dalších pět souprav pro tratě Rybník – Lipno nad Vltavou a České Budějovice – Horní Dvořiště, a to od roku 2024.

V kraji bude od letošního září jezdit už čtrnáct souprav RegioPanter. Jde o bezbariérové vlaky s klimatizací, cestujícím nabízí také wi-fi, zásuvky pro dobíjení elektroniky a místa pro přepravu kočárků a kol. V každé je 140 míst k sezení.

Další nové vlaky dorazí z Polska

V jednom z vlaků mají dokonce krajští radní výjezdní zasedání. „Přišlo nám docela rozumné, aby si radní do toho vlaku sedli, aby se s ním svezli, zažili to, co podstupuje velká část Jihočechů na cestách do práce,“ řekl hejtman Martin Kuba (ODS).

Dopravce už dříve oznámil, že na jihočeských tratích chce na základě smlouvy s krajem investovat do moderních souprav letos a příští rok téměř dvě miliardy. V roce 2023 nasadí ČD na trati Tábor–Písek–Strakonice sedm nových motorových souprav polského výrobce PESA Bydgoszcz. Budou mít také systém ETCS, 115 míst k sezení i wi-fi připojení.