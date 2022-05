Lávka v Dolní Moravě je zbytečná atrakce, lidi k přírodě nepřiblíží, kritizuje ekolog Vlašín

Místostarosta Vrzal nicméně upozornil, že snahou projektu je dostat do přírody také lidi, kteří by jinak trávili čas v nákupních centrech, která se staví na orné půdě a s přírodou nemají už vůbec nic společného. „Takhle nějakou zajímavou formou dostaneme lidi do přírody, pro nás to má samozřejmě ekonomický efekt. Jsou to určitá lákadla, která sem lidi dostanou.“ Vrzal si nemyslí, že by lávka krajinu hyzdila.

Vlašín nicméně nevěří, že by se výše zmínění lidé do přírody dostali. Také stezka korunami stromů, která se nachází v blízkosti lávky, je dle něj „ohavné monstrum uprostřed přírody, které lidi od přírody spíše vzdálí.“