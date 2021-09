Cestující v Českých Budějovicích často čekají na spoj marně. Dopravnímu podniku chybí řidiči

Dopravnímu podniku v Českých Budějovicích chybí přes dvacet řidičů. V posledních týdnech kvůli tomu vypadávají desítky spojů denně. Stačí, když se rozbije autobus nebo někdo onemocní. Problém pak nemají jen cestující, ale i dispečink, který jen těžko hledá náhradu.

Když už se nový řidič přihlásí, trvá minimálně měsíc, než sveze první cestující. Jana Mikesková dokonce čekala půl roku, získání řidičského oprávnění zdržel covid. „Líbí se mi velká auta, autobusy, kamiony a baví mě to,“ odpověděla na otázku, proč se chtěla stát řidičkou dopravního podniku. Podobných nadšenců ale mnoho není.

„Na trhu práce řidiči nejsou. Minulý rok nám odešlo sedmdesát lidí. Představenstvo odsouhlasilo navýšení mezd, to by mohlo pomoci,“ doufá ředitel Dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš.

Zrušení linky by ušetřilo dva a půl milionu korun

Peníze na zvýšení mezd musí dopravní podnik někde získat, zřejmě od začátku příštího roku zdraží jízdné. Vyšší platy pro řidiče sice pomohou, personální krizi ale nevyřeší úplně.

Podnik proto jedná o zrušení linky číslo 4, která jezdí mezi nádražím a sídlištěm Máj. Znamenalo by to roční úsporu dvou a půl milionu korun. Šest řidičů by také mohlo za volant jiného spoje. Návrh na zrušení linky zatím rada města odložila, bude se jím ještě zabývat.