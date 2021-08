V Lednici na Břeclavsku připravují velkou revitalizaci zámeckého parku za 160 milionů korun. Skončila soutěž na dodavatele stavby, nyní se připravují smlouvy. Samotné práce by měly začít na podzim letošního roku. Revitalizace by měla skončit do konce roku 2023.