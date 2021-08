V lesích Plzeňského kraje jsou stovky polámaných, nebezpečných stromů po bouřkách

Bouře, která se nad oblastí Kosového potoka prohnala v polovině června, poničila pás lesa v délce šesti kilometrů. Zanechala za sebou vyvrácené, polámané nebo nalomené stromy, které jsou nebezpečné, protože mohou kdykoli spadnout. „Je tam poškozeno asi tisíc stromů, které odklízíme a dřevo zpracováváme,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Těžbu komplikují terénní podmínky a také to, že v údolí nivy Kosového potoka je jediná vývozní cesta. Zatím se podařilo zpracovat pouze tři tisíce kubíků. Když jsou vhodné podmínky, těží denně dělníci až dvě stovky kubíků kalamitou zasaženého dřeva.

Do kalamitní oblasti teď nikdo nesmí. Na lesních cestách se pohybuje jen těžká technika. „Na mapě je vymezené území, kde je zakázán vstup do lesů,“ řekl zástupce lesního správce Lesů ČR Stříbro Petr Lang. „Opravdu tam není bezpečno a doporučuji ten zákaz vstupu do lesů respektovat,“ potvrdila Jouklová. Zákazy vstupů do vybraných lokalit vydává státní správa a platit by měly až do konce září.