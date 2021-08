Za pití na veřejnosti už padly v Karlových Varech pokuty za desítky tisíc. Na místě zaplatil málokdo

Popíjet se podle vyhlášky v Karlových Varech nesmí v Tuhnicích, Drahovicích, Rybářích, v Bohaticích a Staré Roli. Pít se nesmí ani 50 metrů do obchodů, zastávek nebo kostelů. Řada lidí to ale nerespektuje. „Jsou to jedni a stejní lidé, potom dochází k narušování veřejného pořádku, je po nich nepořádek, časté převozy na protialkoholní stanici,“ řekl strážník Vilém Hoffman.

Opakované zásahy strážníků i policistů, rušení nočního klidu, hádky a konflikty se nevyhýbají ani obchodnímu centru Karlových Varů. „Většinou jsou to osoby bez domova. Jedná se o sociální problém, který strážníci ani policie udělováním pokut nemůže vyřešit,“ poznamenal zástupce velitele městské policie v Karlových Varech Jan Trojáček.

Město chystá přísnější vyhlášku

A tak město chce opatření ještě zpřísnit a připravuje novou vyhlášku. „Ministerstvo vnitra nám tu vyhlášku posvětilo. Ve chvíli, kdy nedojde ke zlepšení té situace, tak bychom to předložili zastupitelstvu,“ řekl radní města Karlovy Vary Martin Dušek (ANO).

Vyhláška by zřejmě znamenala zkrácení provozní doby barů. S tím ale jejich majitelé nesouhlasí. „My nejsme schopni tady hlídat, co se děje venku, prostě na to nemáme lidi ani to není v naší pravomoci,“ postěžovala si provozní Bali Coffee Baru a Bamboocha Baru Renáta Al Haboubi.

Podle strážníků zůstává devadesát procent pokut za popíjení na veřejnosti na místě nezaplacených a jejich vymáhání není jednoduché.