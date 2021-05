Spory o teplo ve Strakonicích pokračují. Firma Energo smlouvu stále nemá

Návrh teplárna poslala, firma Energo do smlouvy v pátek doplnila chybějící výpovědní lhůtu a poslala ji podepsanou. Podle generálního ředitele teplárny Pavla Hřídele je ale třeba podepsat smlouvu bez úprav.

Jednatel Energa podle něj napsal, že nevidí důvod jít na schůzku. „Z Energetického regulačního úřadu mu napsali, že doporučují, aby přišel k osobnímu jednání, ale nechce, navrhuje on-line konferenci. V tomto okamžiku dochází k neoprávněnému odběru, protože smlouvu podepsanou nemá. Podepsal si nějakou svou s vlastními dodatky, se kterou my nesouhlasíme. Trváme na tom, aby se podepsala původní smlouva, kterou určilo ERÚ. Mě zaráží, jak je možné, že ERÚ vůbec neřeší, že je to neoprávněný odběr. Říkají alibisticky, že je to všechno v rukou teplárny, přitom oni měli nastoupit na kontrolu v Energu,“ řekl Hřídel.