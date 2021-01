Jihomoravský kraj chce koupit pozemky pod brněnským letištěm, o které se v minulosti neúspěšně soudil

Pozemky původně vlastnili sourozenci Zajícovi, kteří je zdědili. Kromě nich byl v katastru dlouhodobě zapsaný i krajský úřad. Snahy o získání náhrady podle nich troskotaly. Pozemky pak prodali podnikateli Michalu Horkému, ten každému z nich zaplatil sto padesát tisíc korun. S novým majitelem dvojí vlastnictví trvalo dál. Následovaly soudy o určení vlastnictví. Kraj je prohrál definitivně loni v lednu.

Kraj získá peníze z provozu hal

Jihomoravský kraj získá nově 67,5 milionu korun z provozu hal logistického centra společnosti Letiště Brno. Radní schválili smlouvu o zřízení věcných břemen se společností Letiště Brno, která si letiště od kraje jako vlastníka pronajímá. Jedná se ještě o penězích za další tři haly. „Jihomoravský kraj tak poprvé po letech získá kromě samotného nájmu také peníze z komerčních aktivit, které jsou na jeho pozemcích pod brněnským letištěm realizovány,“ uvedl radní Šmerda.

Podle mluvčího Letiště Brno Jakuba Splavce se zdárně uzavřela další kapitola, která zbytečně házela negativní stín na veřejnou debatu o fungujícím vztahu mezi letištěm a krajem. „I nadále je samozřejmě platná smlouva na pronájem a provozování letiště z roku 2002. Zároveň jsme však rádi, že jsme dneškem snad již naplno vyhověli v minulosti vznesenému požadavku vedení kraje, aby se upravil právní rámec a přidala se takzvaná služebnost,“ uvedl Splavec.

Podle něj letiště přidá do rozpočtu kraje odhadem více než 100 milionů korun za celou dobu pronájmu. Oproti kraji je odhadovaná částka vyšší kvůli tomu, že letiště už do odhadu zahrnulo i tři budovy, o kterých se teprve jedná. „Přestože to není pro nás v současné krizi letecké dopravy malá částka, bereme ji jako investici do budoucího vztahu a především do budoucího rozvoje multimodálního komplexu,“ dodal Splavec.

Vlastníkem letiště je kraj. Na počátku tisíciletí ho pronajal na 50 let soukromé firmě Letiště Brno. Před několika lety firma změnila majitele a stala se součástí investiční skupiny Accolade. Brněnské letiště předloni odbavilo přes 540 tisíc cestujících, loni to ale bylo s ohledem na pandemii koronaviru pouze přes 86 tisíc cestujících.