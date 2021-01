Sanatorium pod Pálavou má svého projektanta. Stavbu spa resortu připravuje i čínský developer

O léčebném projektu pro Pasohlávky se mluví už dekádu, ve stavbě odborného léčebného ústavu s názvem Sanatorium Pálava nastal konkrétní posun až nyní. Společnost Thermal Pasohlávky vybrala projektantskou firmu.

„Pro nás je to docela důležitý krok, protože budeme moci začít projektovat pro stavební povolení. Kvůli tomu, co se děje poslední rok, předpokládáme, že by se mohlo začít se stavbou v roce 2022,“ řekl předseda představenstva Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.