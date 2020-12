Žáci brněnské školy každý týden připravují jídlo bezdomovcům. HaDivadlo pořádá sbírku oblečení

Každé úterý se v Mezinárodní škole na brněnských Vinohradech kromě výuky připravuje i jídlo. Žáci a studenti tu vaří polévku a mažou chleby pro lidi bez domova v centru na Vlhké. Projekt vedou sami studenti.

„Děláme to jednou týdně a je to vždycky v úterý. Rodiče, studenti a učitelé dovezou jídlo a oblečení,“ přiblížila studentka International School of Brno Maria Yoder.

„Musejí se naučit pomáhat společnosti kolem“

Pomoc lidem je v této škole součástí výuky. „Jako součást jejich vzdělávání tady musejí udělat nějakou komunitní práci, musejí se naučit pomáhat společnosti kolem,“ vysvětlil učitel a iniciátor projektu Robin Smith. V době uzavřených škol připravovali studenti jídlo doma. Jejich učitel v rodinách sendviče vyzvedl a dovezl je do centra Podaných rukou.

Pomoci lidem bez domova ale jde i ve sbírce, kterou pořádá nyní zavřené HaDivadlo. „Momentálně nám chybí spacáky, deky, spodní prádlo, teplé ponožky, boty, případně drobná drogerie,“ řekl vedoucí Kontaktního centra Vlhká společnosti Podané ruce Vojtěch Dvořák. Věci mohou lidé donést každý všední den od 10 do 18 hodin.