„Kulaťák“ by měl víc sloužit lidem. Radnice Prahy 6 odsouhlasila úpravy Vítězného náměstí

Hlavní myšlenkou návrhu úprav náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvajového a automobilového provozu. Měly by se tak posílit pobytová, společenská a reprezentativní funkce náměstí.

Podle místostarosty Prahy 6 pro dopravu Jiřího Lály (ODS) zastupitelé svým usnesením podpořili návrat tramvajové trati do okružní stopy. Podle něj by se tím měly zkrátit přestupní vazby mezi tramvají a metrem a měl by se odstranit „špunt“, který se nyní tvoří při vjezdu do Svatovítské ulice a výjezdu z ní.