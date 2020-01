Zadlužená Bublava se po letech začíná stavět na nohy. Potřebuje opravit zničené silnice

Více než šest set metrů vodovodu a stejně dlouhý úsek opravené silnice – to, co jinde berou jako samozřejmost, tady znamená hodně. Větší investice do infrastruktury se tu na dlouhé roky téměř zastavily.

Do finančních problémů se obec dostala kvůli megalomanskému projektu akvaparku. Ten nebyl nikdy dokončen, obci ale zůstal dluh 73 milionů korun. Roční rozpočet je zhruba sedm milionů korun. Díky tomu, že obec splatila dluh vůči finančnímu úřadu, může od loňska žádat o dotace.

Silnice, voda, kanalizace

Obyvatelé si všímají, že se situace konečně začíná měnit k lepšímu. „Když ty peníze získali, tak se to hned projevilo,“ říká Josef Mucha, který v Bublavě žije šedesát let.

Před obcí ale nyní leží mnoho práce. „Silnice jsou v katastrofálním stavu, určitě by stálo za to opravit většinu místních komunikací,“ říká starostka Monika Hrádková (Společně pro Bublavu).

„Samozřejmě ještě vodu by tady lidé potřebovali. A kanalizaci také,“ doplňuje potřeby obce Josef Mucha.

V současnosti se v obci, která má čtyři sta obyvatel, navíc opravují domy a staví se i nové. Řada dalších lidí sem přijíždí za rekreací. „Myslím, že Bublavu objevilo především množství návštěvníků s dětmi,“ komentuje to správce lyžařského areálu Bohumil Havel.

Chybějící infrastrukturu bude obec budovat postupně, podle starostky je ale důležité, že se Bublava konečně zbaví problémů vzniklých nepodařeným projektem akvaparku.