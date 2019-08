Masarykovo nádraží má nové pokladny. Budovu čekají další opravy

Nové pokladní přepážky jsou blíž u nástupišť. „Na Masarykově nádraží byly pokladny historicky umístěny daleko od odjezdové haly, nástupišť a současné hlavní přístupové cesty od výstupů ze stanice metra a od tramvají v Havlíčkově ulici. Proto jsme je v rámci rekonstrukce budovy přesunuli hned k prvnímu nástupišti. Odbavení bude rychlé a pohodlné,“ uvedl místopředseda představenstva státního dopravce Radek Dvořák.

V následujících týdnech začnou dráhy budovat směrem k Hybernské ulici čekárnu a úschovu zavazadel přibližně za 3,6 milionu korun. Developerská firma Penta Real Estate chce při další rekonstrukci v příštím roce v prostorách bývalého kasina otevřít novou restauraci a obnovit přístup do budovy z Hybernské ulice. Do dvou let by pak měly v této části nádraží vzniknout další obchody.

Nyní se také připravuje modernizace za sto milionů korun v části budovy u výstupu z metra. „Opravíme malou secesní sloupovou dvoranu v přízemí a prostory v patrech budou sloužit jako nocležny pro naše zaměstnance a jako kanceláře,“ podotkl Dvořák.