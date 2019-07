V kauze zmanipulovaných zakázek na radnici Brna-střed je dalším obviněným podnikatel Jiří Hos

Jiří Hos má podle Mladé fronty DNES nadstandardní vztahy s poslancem a exministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), s nímž seděl i v celostátní výkonné radě ODS. Byl podle listu spojený také s odkupem pozemků za Vaňkovkou od městské společnosti Jižní centrum Brno. V roce 2008 se stal jako spoluvlastník firmy Brno New Station Development (BNSD) nájemcem budovy hlavního nádraží a všech přilehlých pozemků – to vše na 40 let a za značně výhodných podmínek, píše deník. Z firmy v roce 2017 odešel a v minulém roce se dostal do insolvence. Podle jeho slov to bylo právě v souvislosti s působením v BNSD, dodal list.

Někteří obvinění se doznali a spolupracují

Podle dozorujícího státního zástupce Radka Mezlíka je důkazní situace v kauze v porovnání s obdobnými velkými korupčními kauzami uspokojivá. „V dalším řízení by mělo být k dispozici doznání více obviněných, z nichž někteří usilují o status spolupracujícího obviněného. Navíc by mělo být v několika případech doznáno i poskytnutí úplatku od zástupců stavebních společností, případně živnostníků,“ řekl Mezlík.

Jejich trestní odpovědnost podle něj také musí být předmětem zájmu policie. „Zejména v méně závažných a doznaných případech bude přicházet v úvahu i alternativní řešení trestní odpovědnosti stavebníků, například v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání těchto osob,“ dodal Mezlík.