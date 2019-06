Na letišti v Mošnově popraskala vedrem ranvej, dělníci ji opravili rychleji, než se čekalo

Betonové desky, ze kterých je dráha postavena, se vlivem tepla roztáhly a posunuly tak, že vytvořily schody. V tu chvíli se dráha stala pro letadla nebezpečnou a nepoužitelnou.

Omezení na ostravském letišti se v úterý dotklo dvou letů. Odkloněny musely být lety z Londýna a tuniského Monastiru, ostatní spoje využily zkrácenou dráhu.

„Měli jsme přiletět po páté hodině do Ostravy, ve výsledku jsme přiletěli 17:15 do Brna a o půl osmé jsme vyjížděli. V Mošnově jsme byli až ve čtvrt na deset,“ řekl Jan Krompolc, který cestoval linkou z Londýna do Ostravy.

Hrozilo třicetihodinové omezení

Pracovníci letiště očekávali, že odstranění problémů bude trvat minimálně do dalšího dne. „Z původně očekávaného třicetihodinového omezení se podařilo pracovníkům letiště najít technické řešení, které práce a s tím související omezení zkrátilo na dvě hodiny,“ uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.