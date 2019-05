Tradice kradení májky skončila pokutou. Starostové si na postup policie stěžují

František Kašpar z Božanova se s přáteli vydal ukrást májku do sousední vesnice. Měl ale smůlu, a to hned dvakrát. „Májka už byla skácená. Tak jsme ji naložili do auta, ale po necelých sto metrech nás chytla policie,“ popisuje. S vysvětlením, že jde o každoroční zvyk, u policie neuspěl.

„Policisté uložili čtyřem osobám pokutu ve výši tisíc korun a jedné osobě ve výši dva tisíce korun,“ potvrdila náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová. Dvoutisícovou pokutu dostala skupina za nedovolený počet lidí v autě.

Lidé se bojí o tradici

Kradení májek mezi obcemi je oblíbený zvyk. Že se z májové tradice stane přečin, tomu starostové nemohou uvěřit. „Pokud to někdo bude brát jako krádež a budou za to hrozit sankce, tak asi nikdo nebude mít zájem nechat se stíhat policií,“ míní starosta Božanova Karel Rejchrt.

„Takovýto způsob řešení tomu určitě nepomáhá a mohlo by to ohrozit dodržování těchto tradic,“ souhlasí starosta Martínkovic Jaromír Jirka. Také obyvatelé obou obcí se bojí, že nejen tento zvyk z venkova zmizí. „Tradice je tradice. Nikdy se nestalo, že by se tahle věc kriminalizovala,“ podivuje se obyvatel Božanova Vratislav Samek.

Podobné případy řeší policie i na jiných místech republiky. Trestní oznámení kvůli podříznuté májce řešili třeba na Klatovsku nebo na Písecku.

Pokutu nakonec zastupitelé Božanova chtějí zaplatit sami. „Rozhodli se, že přispějí ze svého určitou částkou na to, aby se pokuta pokryla,“ říká starosta Rejchrt. Podle místních májka k máji prostě patří a rozhodli se ji proto postavit znovu.