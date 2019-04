Kvůli nehodě v Brně chystá Drážní úřad plošné kontroly trolejbusů. V Pardubicích už některé vozy stáhli

Pardubický dopravní podnik má patnáct trolejbusů Škoda 21tr, deset už stáhl z provozu, zbylých pět prochází kontrolou technického stavu. „My jsme se rozhodli, že provedeme mimořádné prohlídky podvozkových skupin, děláme to jako preventivní opatření,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. Technici se zajímají hlavně o šrouby a železná ramena. „Když vám povolí spodní bod, tak se kolo vykloní ven, když povolí ten horní, tak horní část kola vyklopí,“ popsal mistr údržby Pavel Mroček.

přehrát video Videozáznam nehody trolejbusu a tramvaje v Brně

Stejný typ trolejbusu údajně havaroval i na začátku roku

Odkaz Podle policie může za pondělní nehodu v Brně zřejmě technická závada na trolejbusu

Už krátce po nehodě brněnského trolejbusu s tramvají se mluvilo o možné technické závadě. Nebylo by to poprvé, stejný typ totiž údajně havaroval začátkem roku na trase Šlapanice–Slatina. Tehdy vozidlo sjelo ze silnice. Pod příslibem anonymity to potvrdil jeden ze zaměstnanců brněnského dopravního podniku.

„Tam se stalo to stejné jako v Křenové ulici – prasklo rameno. Po té nehodě řek mistr, že by se to mělo řešit, reklamovaly se šrouby, vozy ale jezdily dál.“ pracovník Dopravního podniku města Brna