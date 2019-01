Spor o polikliniku v Lanškrouně. Radnice chce přestavbu, lékaři novou budovu

Poslední velkou opravu podstoupila poliklinika v Lanškrouně před více než padesáti lety. „Je to tady opravdu jak na natáčení nějakého filmu pro pamětníky,“ konstatoval tamní místostarosta Miloš Smola (ČSSD).

Kvůli dezolátnímu stavu zdravotnického zařízení proto v posledních letech vzniklo několik projektů, z nichž ale žádný neuspěl. Stejný scénář možná čeká i ten poslední, a to i přesto, že radnice už má i stavební povolení. „Pracovalo se na tom tři roky,“ řekl místostarosta Lanškrounu Oldřich Strnad (ANO).

Lékaři mají totiž vůči plánům radnice výhrady. „Většina lékařů nesouhlasí s tím, že přestavovaná poliklinika bude mít malou kapacitu,“ uvedla lékařka Vladimíra Reslerová. Stavět by se navíc mělo za plného provozu ordinací. „Lékaři se obávají zejména velkých otřesů. Předpokládáme, že by tady byla i velká hlučnost a prašnost,“ vysvětlila Reslerová.

Lékaři chtějí pracovat v novém

Část zdravotníků chce proto zcela novou polikliniku, která by se nacházela jen pár metrů od té stávající na místě bývalých autodílen. „Víme, co pacienti potřebují, a na druhou stranu víme, co chtějí zdravotníci. Chceme budovu, která by byla moderní, a to nejenom nyní, ale i za padesát let,“ řekl lékař Zbyněk Černý.

Město ale o jiném návrhu diskutovat nechce, a proto zatím není jasné, jak budou jednání pokračovat. „Když to bude hodně složité, tak taky poliklinika být nemusí,“ upozornil místostarosta Strnad. Původně měla přestavba začít na jaře. Už teď je ale jisté, že se zpozdí.