Výroba vánočních ozdob z perliček se na seznam UNESCO nedostala, v Poniklé ale mají práce dost

Stačí plamen a speciální foukací strojek. Vlastní dech tak můžou perlaři z Poniklé šetřit. „Strojek se ovládá nožním pedálem. Když se stlačí až na zem, tak se zmáčkne pumpička, kterou se foukne vzduch do nahřáté skleněné trubice,“ popsala technologii spolumajitelka dílny Rautis Barbora Kulhavá.

Nejprve vznikne klauče – řada perel s dutým otvorem. Ve stříbřírně se pak „nafoukaná klaučata“ zevnitř stříbří stříbřícím roztokem. „Musí se to natahovat bez bublinek, aby tam nezůstávaly černé tečky. Na prkénku se to potom poleje horkou vodou,“ doplnila stříbřička Jana Brožová.

Následně se nastříbřené perly nabarví. K nejoblíbenějším odstínům patří sytě červená, na výběr jich je ale asi pět set. Když barva zaschne, přichází na řadu štětce. A pak již nejnapínavější část výroby – řezání. Pokud by klauče bylo vadné, mohlo by prasknout a celá předešlá práce by přišla vniveč.

Pak je již materiál hotový a lze z něj smontovat ozdobu. Jednoduchou hvězdu sestaví zkušené montážnice asi za dvě minuty. Bez návodu zvládnou až 20 tisíc vzorů. A práce mají hodně. Ročně v Poniklé vyrobí na 150 tisíc kusů ozdob.