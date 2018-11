Krajská ODS dala rychnovskému sdružení čas, aby přehodnotilo spolupráci s komunisty ve vedení města

„Není možná koalice s komunisty. Dali jsme jim 30 dnů na to, aby se domluvili, co udělají. V tuto chvíli je to na nich,“ řekl předseda ODS v Královéhradeckém kraji Ivan Adamec. Podle něj poté regionální rada znovu celou věc posoudí.

Členové rychnovské buňky ODS však spolupráci s jedním komunistickým radním obhajují tím, že se tato spolupráce ve vedení města v minulých letech osvědčila, je konstruktivní, nebyly poškozeny demokratické principy v Rychnově a spolupráce naopak vedla k rozvoji města, o čemž prý svědčí i letošní výsledek voleb, kdy ODS v Rychnově zdvojnásobila volební zisk na 20 procent.

„Nevidím stále důvod, proč by se místní sdružení mělo rušit. Žádnou koaliční spolupráci jsme s KSČM nepodepsali. Je to o tom, že tu v téměř stejném složení fungujeme osm let a věřím, že tak i pokračovat budeme. Je to o práci sedmi lidí v radě, kde jeden z nich je člen KSČM,“ uvedla před zahájením zasedání regionální rady místostarostka Jana Drejslová, která je zároveň i předsedkyní místního sdružení ODS a za ODS od roku 2016 i krajskou zastupitelkou.

Kritika postupu ODS v Rychnově se snesla i přímo od předsedy strany Petra Fialy. Podle jeho vyjádření ze 4. listopadu mají Rychnovští buď odejít z koalice, nebo bude strana postupovat podle stanov a zruší místní sdružení. Drejslová také řekla, že je připravena situaci v Rychnově vedení ODS sama vysvětlit. „Nemám problém dojet za panem Fialou a promluvit si s ním o tom,“ řekla. Podle ní ODS v Rychnově navíc koalici nesestavovala, byla do ní stejně jako KSČM přizvána vítězem voleb.

Rychnovská ODS se hájí: Ve vedení města jsme s komunisty už osm let

Kandidáti ODS do komunálních voleb v Rychnově nedávno v otevřeném dopise vyzvali vedení ODS „k okamžitému zastavení mediálních útoků na rychnovskou místní organizaci v čele s místostarostkou Janou Drejslovou“. Signatáři dopisu také připomněli, že ODS je ve vedení radnice s KSČM již osm let, a bez toho by ODS byla až dosud v opozici a nemohla by naplňovat svůj program. Dopis podepsalo 11 lidí z letošní kandidátky ODS v Rychnově. Deset z nich jsou nestraníci.

V Rychnově nad Kněžnou vyhrálo volby uskupení starosty Jana Skořepy Nezávislí za Rychnov a na koalici se dohodlo s ODS, Nestraníky a KSČM. Dohromady mají 16 mandátů z 21. V sedmičlenné radě mají tři místa Nezávislí za Rychnov, dvě ODS a po jednom Nestraníci a KSČM. V čele jedenáctitisícového města je Skořepa od roku 2010, kdy jako nestranický lídr vedl tehdy vítěznou ODS.