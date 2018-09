Z hořící dělnické ubytovny na okraji Plzně záchranáři evakuovali 130 lidí

Nemocnice aktivovala traumatologický plán číslo dvě, který se vyhlašuje v případě hromadného příjmu do 15 lidí. Posílila provoz na centrálním příjmu, na ambulanci chirurgické kliniky a na urgentním příjmu.

„V současnosti je jeden pacient ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Dalších pět pacientů je hospitalizováno, dva jsou stále vyšetřováni a ostatní byli propuštěni do domácího ošetření. Nejčastějším poraněním byly zlomeniny, dýchací potíže a popáleniny prvního a druhého stupně,“ řekla Levorová.

Zásah pokračuje, do budovy hasiči nemůžou

Při náročném zásahu se zranili také dva hasiči. Jeden ale začal po chvíli opět pracovat, druhého záchranáři odvezli kvůli přehřátí a vyčerpání do nemocnice. Celkem bojovalo s požárem deset jednotek včetně drážních hasičů, celkem přes čtyřicet lidí.

Požár dostali pod kontrolu zhruba po dvou a půl hodinách, zásah ale ještě pokračuje. „Hasiči stále hasí a kontinuálně rozebírají konstrukce. Nevstupují do objektu ani na něj. Vzhledem ke konstrukci stavby by to nebylo bezpečné,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Situaci nad místem policisté sledovali z vrtulníku i pomocí dronu. Přilehlou Borskou ulici uzavřeli, aby usnadnili přístup hasičům a záchranářům. To zkomplikovalo dopravu nejen v okolí, ale i vzdálenějších oblastech města. Nyní už je silnice kyvadlově průjezdná, dopravu řídí policisté.