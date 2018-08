V Nové Vsi v Horách se vzpomíná na srpen '68. Soukromou výstavou

Další pamětnice Alena Viktorová vzpomíná, jak jí tehdy jako šestileté ruští vojáci, kteří přijeli vozem GAZ, dávali doutníky. Sovětská vojska přes Novou Ves v Horách projížděla směrem na Most a dál na Prahu. „Nikdo nevěděl, co s těmi tanky bude. Jestli to tady rozstřílí, nebo ne,“ připomíná Sonja Vydrová.

A obdobně jako jinde, také na Mostecku lidé sabotovali cestu spojeneckých vojsk. Například záměnami informačních cedulí, místo na Prahu je otáčeli třeba na Plzeň.

Součástí výstavy je symbolicky i polorozpadlý srp s kladivem. Rez má připomenout, že od invaze uplynulo už půl století. I přesto by se ale podle Sonji Vydrové nemělo zapomenout. Výstavou vzdává poctu i svému otci a všem, kteří se tehdy okupaci bránili.