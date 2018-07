Na Kutnohorsku se převrátil skákací hrad s malými dětmi. Pět z nich skončilo v nemocnici

„Příčiny a okolnosti převrácení hradu jsou v šetření policistů. Budou zjišťovat, jestli se hrad převrátil vlivem větru, nebo jestli došlo k zanedbání ze strany provozovatele,“ řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

/*json*/{"map":{"lat":49.966592424041124,"lng":15.280194640820355,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.94494554000252,"lng":15.336070419018597,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

K podobné události došlo začátkem letošního července ve Velké Británii, kde na pláži v hrabství Norfolk přišla o život tříletá dívka. Podle svědků hrad nejspíš kvůli velmi horkému počasí vybuchl a holčičku vymrštil do vzduchu. Záchranáři byli na místě do čtyř minut a dívku ve vážném stavu převezli do nemocnice, kde se ji už ale nepodařilo zachránit.

Kara Longshawová, která tehdy tvrdila, že byla svědkyní události, na Facebooku uvedla, že obětí se stala čtyřletá dívka. „Právě jsem viděla tu nejhorší věc v mém životě. Skákací hrad na pláži vybuchl a dítě, které v něm bylo, bylo katapultováno do výšky asi šesti metrů. Prosím, nedovolte svým dětem chodit do skákacích hradů v tomto horku,“ citoval britský list The Guardian z prohlášení Longshawové.