Českým drahám hrozí ztráta šesti tratí, Ústecký kraj na nich chce RegioJet

Průlom na železnici? Provoz na šesti tratích na severu Čech by mohl převzít RegioJet, Ústecký kraj si vybral jeho nabídku a teď s ním bude řešit technické záležitosti. "Bude záležet, jak zajistí vozidla a další věci, ale jsou první v pořadí," řekl ČT náměstek hejtmana Komínek. pic.twitter.com/zFUCamWnzC — ČT24 (@CT24zive) July 22, 2018

„První celek jsme poptali mezi dostupnými provozovateli na železnici a ti nám dali nabídky. S prvním v pořadí jsme začali jednat a budeme po něm chtít doložit, jestli splňuje všechny podmínky, co od něj očekáváme. Je to ten, který nabídl nejnižší cenu,“ uvedl Komínek. Poznamenal, že smlouva má platit od roku 2019, což ještě dává prostor k dalšímu jednání.

Smlouva má platit na dalších deset let. Za 1,005 milionu kilometrů ročně nabídl RegioJet částku převyšující 149 milionů korun. RegioJet v soutěži porazil dosavadního dopravce České dráhy, Arrivu a Leo Express.

Krajský úřad oznámil svůj záměr smlouvu s RegioJetem uzavřít, oznámení vyplývá, že vlaky soukromého dopravce mají jezdit z Děčína po pravobřežní trati do Ústí nad Labem – Střekova, z Ústí nad Labem do Bíliny (přes Úpořiny, dosud linka U5) a z Mostu do Žatce (linka U13), k tomu získá také část provozu na tratích Most – Žatec, Most – Bílina a Teplice – Litvínov.

RegioJet zatím informaci o vítězství nedostal oficiálně. Podle vyjádření mluvčího Aleše Ondrůje teď zřejmě budou následovat jednání se zástupci Ústeckého kraje o dalším postupu. V případě, že soukromý dopravce uspěje, bude to podle něj dobrá zpráva pro cestující, protože se dočkají modernějších služeb v železniční dopravě v regionu.