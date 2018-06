Orlované demonstrovali na podporu místní nemocnice. Její interna se má přesunout do Karviné

Podle orlovského starosty Tomáše Kučy (ČSSD) město nikdo předem neinformoval, že se změny v nemocnici chystají. Starosta řekl, že radnice ani neví, jak by změny měly postupovat a že s vedením kraje chtějí o situaci dále jednat. Město má obavy, aby přesun interny nebyl začátkem kompletního přesunu lůžkové části do jiných nemocnic.

Čekací doby se podle kritiků výrazně prodlouží

„Orlovská nemocnice má poměrně velkou spádovou oblast. Pokud se tady zruší interní oddělení, tak na zrušení interního oddělení, které je vlastně základem nemocnice, určitě naváže také zrušení ortopedického oddělení a chirurgického oddělení. A samozřejmě, když se zruší další dvě oddělení, tak se ztíží přístupnost pacientů k poskytované zdravotní péči,“ řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Na některé výkony se v jiných nemocnicích podle ní čeká až rok a půl a v případě, že by se zrušilo další oddělení, tak se čekací doby ještě prodlouží. „Místo aby se hledala cesta k tomu, jakým způsobem zlepšit financování nemocnic a zvýšit objem financí, tak se dělá nejjednodušší věc, a to je to, že se navrhuje rušení oddělení. Dlouhodobě vyjadřujeme snahu o to, aby se spíše přidal objem peněz do zdravotnictví a aby péče zůstala zachována,“ řekla Žitníková.

Kraj: Nemocnice mají fungovat efektivněji

Změny ve struktuře lůžek mají podle vedení kraje pomoci řešit personální situaci ve zdravotnických zařízeních a zajistit jejich ekonomičtější fungování. „Krajské zastupitelstvo schválilo tento záměr z toho důvodu, aby postupem let nepřišlo k tomu, aby se opravdu orlovská nemocnice definitivně zavřela a aby vy, občané, jste měli zajištěnou veškerou ambulantní péči, kterou potřebujete ke svému životu,“ řekl na demonstraci hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO).

Už dříve připustil, že cílem kraje je postupně vytvořit jednu velkou internu. Orlovská nemocnice by se měla soustředit na následnou a dlouhodobou péči a rehabilitace. Podle Gebauera je na Karvinsku šest nemocnic, které si už dnes „vykrádají pacienty“, a jediným způsobem jejich ekonomické záchrany je optimalizace. „Z dlouhodobého hlediska, aby nemocnice mohla fungovat i nadále, jsou potřeba nějaké kroky udělat,“ řekl Gebauer.

Kraj chce zrušit interní lůžka a posílit následnou péči i v nemocnici v Bílovci na Novojičínsku. Také tam s tím obyvatelé ani radnice nesouhlasí a i tam už vznikla petice za zachování provozu v nynějším rozsahu.