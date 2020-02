Moderní Stadler nOVA se vydal na trať. Zatím ve zkušebním režimu a bez zátěže

Tramvaj bude nejprve testována bez zátěže, až tyto zkoušky splní, namísto cestujících bude vozit pytle s pískem. „A v průběhu letních prázdnin vyjede poprvé i s cestujícími,“ dodala Pavlína Daňková.

Aktuálně nejmodernější tramvají v Česku se tak lidé budou moci poprvé svézt nejspíše v srpnu. Od léta chce dopravní podnik každý měsíc nasazovat do provozu čtyři tramvaje. Do poloviny příštího roku by v Ostravě měly jezdit všechny, řekl již dříve ředitel DPO Daniel Morys.

„Je to tramvaj speciálně vyvinutá pro Ostravu. Až najede daný počet kilometrů, tak pak ji můžeme zařadit na standardní linkový provoz,“ uvedl Morys. Souprava nabídne mimo jiné bezdrátové připojení k internetu, USB konektory a nové bezpečnostní prvky včetně dohledových kamer.