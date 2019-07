Brno spouští Brnopas, aplikaci na slevy pro turisty. Ne každému se však vyplatí

Brnopas je třeba doladit

„Brnopas rozhodně ano, ale možná bude potřeba ho ještě trochu doladit, zvážit, jestli ty ceny jsou nastavené tak, aby skutečně byly pro zákazníka výhodné, aby zákazník nemusel pobíhat po těch institucích, aby se mu to vyplatilo, aby ta úspora byla jak časová, tak finanční,“ řekla Ida Rašovská z Ústavu marketingu a obchodu MENDELU.

Brno slibuje, že do budoucna to tak bude. Už má údajně přislíbeno zapojení dalších památek, průvodní brožura už je hotová i v angličtině a do budoucna by mohly Brnopas nabízet i brněnské hotely.

Koncept turistické karty představil TIC už na začátku letošního roku a chtěl ho zavádět už v prvním pololetí. Spuštění se opozdilo kvůli náročnější přípravě, déle trvala i vyjednávání s řadou institucí.