Rakušané už jsou s dálnicí z Vídně do Brna skoro u hranic. Na české straně se zatím do země nekoplo

Dálnice, která roste před očima. Zatím ale jen na rakouské straně. Až k Poysbrunnu, Mikulovu na dohled, by se mělo dát po dálnici přijet už letos. První auta by po ní měla jezdit už 8. prosince. Lidé z okolních vesnic se těší už roky. Konečně se zbaví desítek kamionů, které obcemi projíždějí.

Starostovi Poysdorfu projede za jediný den pod okny více než 3000 náklaďáků. Všechny koncem roku zmizí. Jen během loňského roku tu na přechodech pro chodce smrtelně zranily tři lidi. „Nesmírně se nám oproti posledním letům zvýší kvalita života. Samozřejmě bychom si přáli, aby Češi stavěli dál, ale stále slýcháme rozdílné zprávy. Jednou, že se bude stavět, jednou, že ne,“ říká starosta Poysdorfu Thomas Grießl (ÖVP).

Dál mají Rakušané v plánu stavět obchvat obce Drasenhofen, poslední vesnice před českými hranicemi. Začít stavět by měli už letos. Hotový by měl být v roce 2019. Zatím bude dvoupruhý. Rozšířit na dálnici ho chtějí až poté, co bude jasné, kdy a jestli vůbec vznikne dálnice i na české straně.

Obchvat Mikulova se začne stavět nejdřív v roce 2019

To je otázka, na kterou se nikomu moc odpovídat nechce. „Co se týká termínu pro investora, vždycky je nejhorší říkat čas a peníze. Zahájení staveb počítáme v rozmezí roku 2019 obchvat Mikulova, a ty zbylé v letech 2020 až 2022,“ říká generální ředitel ŘSD Jan Kroupa

Podobných dat už z české strany slyšeli Rakušané několik. Čekají proto, až se i na opačné straně hranice skutečně kopne do země. Aby pak jejich čtyřproudá dálnice měla na co navazovat.

Trasu dálnice na české straně schválili bývalí krajští zastupitelé loni v lednu a je součástí nových zásad územního rozvoje. Po cestě z Rakouska povede D52 okolo Mikulova, pod Pálavou a přes Novomlýnské nádrže. U Pohořelic se napojí na stávající úsek, který je teď v provozu až do Rajhradu.