Kámen po kameni. Experti začali rozebírat obří hořící haldu

Největší ostravskou haldu (odval) tvoří hlušiny a odpady z bývalého dolu a ostravských koksoven. Patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Hlavním problémem je, že už zhruba 20 let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky, přičemž téměř nelze předvídat, jak se požár bude dál šířit. Halda Heřmanice je vysoká až 30 metrů, rozkládá se na ploše sto hektarů a obsahuje přibližně 30 milionů tun materiálu.

„Nepříjemnost této haldy je, že vznikala dlouho a obsahuje poměrně značné množství uhlí, které se vznítilo,“ řekl ředitel státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík. Na sanaci haldy už se pracuje několik let, nový projekt by ji měl ale výrazně urychlit. Hlušina se i tak bude rozebírat nejméně deset let.

Státní podnik Diamo bude haldu postupně rozebírat. Bude dodávat materiál z haldy na přepravní pásy společnosti Ostravská těžební, která jej bude zpracovávat v rychlosti asi 350 tun za hodinu. Ostravská těžební z materiálu vytřídí uhelnou hmotu, která se bude dát dále využít ve stavebnictví či energetice, a kamení.