Sporný pozemek v Brně Pisárkách zastupiteli nepatří, rozhodl soud

Pozemek v brněnských Pisárkách v hodnotě necelé tři miliony korun byl součástí nevyřízeného dědictví po rodičích dnes devadesátiletého George Bilka. Tomáš Jan Otradovec se zhruba před třemi lety s Bilkem setkal ve Vídni, kde žije, a nabídl se, že mu pomůže pozemek získat.

Senior s nabídkou zastupitele souhlasil a sepsal s Otradovcem plnou moc k zastupování před českými úřady. Otradovec dědictví skutečně zajistil, následně ale pozemek s využitím plné moci přepsal na sebe jako dar. Bilkovi chtěl údajně zaplatit 10 000 eur, což je podle současného kurzu zhruba 270 000 korun. Muži zatím předal jako zálohu 5000 eur.

Zastupitel převedl pozemek na sebe jako dar

„Plná moc neopravňovala pana Otradovce, aby ten pozemek převedl, on to dobře věděl. Není mi jasné, proč se k tomu nepostaví jako chlap, mohl ten pozemek vrátit, mohl být uzavřený smír. Nerozumím tomuto postoji, pro mne to je jedno veliké lidské osobní selhání,“ řekl novinářům po vynesení rozsudku Bilkův advokát Zdeněk Joukl.

Otradovec v polovině ledna od údajné darovací smlouvy odstoupil. Řekl, že se Bilkův otec hlásil za druhé světové války k německé státní příslušnosti a byl členem nacistických organizací, a proto se na pozemek vztahovaly Benešovy dekrety o konfiskaci nepřátelského majetku. Věc vyšetřuje policie, která prověřuje, jestli George Bilek nespáchal zločin podvodu. Případem se podle něj zabývá i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.