Město bez strážníků i policistů. Obyvatele Javorníku hlídá ochranka

Javorník - Vedení města Javorník na Jesenicku vymyslelo nouzové řešení, jak bojovat s kriminalitou. Na pořádek tam od června dohlíží bezpečnostní agentura. Radnice ji najala poté, co tam policie zrušila služebnu. Chudému městu, které nemá na to, aby zřídilo městskou policii, to prý vyjde levněji. Po třech měsících jsou vidět první výsledky.