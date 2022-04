Na Klínovci se rozjela nová lanovka, zatím jen pro pozvané

Nová čtyřsedačková lanovka je delší než stará Transporta SL-1. Nevede sice až do centra Jáchymova, lidé na ni ale mohou nastoupit již na parkovišti severně od města a odpadá jim stoupání k původní dolní stanici. Jáchymovské lázně proto očekávají, že se mnohem více než dosud podaří propojit lyžování na Klínovci s lákadly, které město nabízí. „Lázně si rozvoj lyžařského areálu zvolily jako druhý pilíř k lázeňství už asi před deseti lety. Celou tu dobu jsme věděli, že máme jedinečnou příležitost, podobně jako je to v Alpách: lázně a lyžování dohromady. A věděli jsme, že naše lázeňské kapacity neodpovídají úplně tomu, co se očekává pro lyžování, takže jsme je postupně měnili,“ uvedl generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha.