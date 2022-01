Druhá půle týdne přinese na hory nový sníh

I běžkaři můžou vyrazit do stopy bez obav; nad 800 metrů nad mořem je totiž i pro ně většinou dost sněhu. Komplikací může být vítr, který se vždy po třech nebo čtyřech dnech klidu do hor zase vrací. Lavinové riziko zůstává v Krkonoších i Jeseníkách mírné (druhý stupeň z pěti možných), zejména skiaplinisté by ale měli setrvávat opatrní. Sněhu totiž bude koncem týdne přibývat a předpovědi slibují nový sníh i v prvních třech únorových dnech.

Podle měsíčního výhledu by se měly teploty nad nulou a pod nulou střídat až do poloviny února jenom v nížinách, na horách to zatím na výraznější oblevu nevypadá.