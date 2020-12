Na české hory přijde příští týden oteplení. Sníh roztaje a o svátcích spíš nepřipadne

Změna přijde ale hned na začátku příštího týdne, kdy se do Česka vrátí teplotní inverze a situace se otočí; v nížinách bude chladno a mlhavo a na horách teplo se sluncem.

Maximální teploty v nížinách by měly být do pondělí do 6 °C, potom už jen kolem 2 °C. Na horách vydrží celodenní mráz do konce týdne, v pondělí se teplota odpoledne dostane už nad nulu a od úterý tam může být i 7 nebo 8 °C.