O víkendu teploty stoupnou nad třicítku. Přijdou však i srážky

V pátek se mírně ochladí, teploty by měly klesnout o jeden stupeň a pohybovat se budou nad 23 stupni Celsia, přičemž v níže položených oblastech teplota v odpoledních hodinách vystoupá k 27 stupňům.

Ze západu přijde okluzní fronta, která s sebou přinese oblačno až zataženo a ojedinělé přeháňky. Během odpoledne sice oblačnosti ubude, bude ale dynamičtější a očekávat můžeme přeháňky, případně i bouřky. Srážky by mělo pocítit zhruba šedesát procent území republiky, spadnout by na některých místech mohlo až 20 milimetrů srážek. Rovněž je potřeba počítat s nárazovými větry, ty by však neměly být zvlášť výrazné, dosahovat budou maximálně 55 kilometrů v hodině.