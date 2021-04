Záchvaty migrény tiší biologická léčba. Pacienti si aplikují speciální injekce

Asi 1,2 milionu lidí v Česku trpí migrénami. Mezi ně se řadí i Hana Moravcová, před začátkem biologické léčby měla bolesti dvakrát až třikrát týdně. „Zlepšilo se to výrazně. Mám jednu migrénu za měsíc, jednu dvě,“ popsala své zkušenosti s novou léčbou. Nemocí trpí už třináct let, žádný jiný lék nezabral.

Preparát se musí aplikovat každý měsíc, po vysazení biologické léčby se totiž bolesti vrátí. „Je to ve formě injekce, velmi jednoduché na použití. Přiloží se, dá se to píchat do stehna, kolem bříška nebo do ruky, přiloží se a zatlačí,“ popisuje pacientka.