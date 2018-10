Hluboká voda i útok zvířete. Pro perfektní selfie už zemřelo více než 250 lidí

Selfie, tedy autoportrét fotografa, se měl poprvé objevit na internetu kolem roku 2002. Od té doby selfíčka zevšedněly a pořizovat si je začal prakticky každý majitel chytrého telefonu nebo fotoaparátu – z oslav, s kamarády, z dovolených, nebo prostě jen tak. V roce 2013 nabyly na popularitě tak, že se „selfie“ stalo dokonce slovem roku.

Výzkum publikovaný v Journal of Family Medicine and Primary Care se ale zaměřil na případy pořizování selfie fotografií, které skončily smrtí. Do výzkumu byly zahrnuty případy z celého světa, které byly zdokumentovány v anglicky psaném tisku.

Dramatický nárůst je vidět v případě Indie: v roce 2011 tamní výzkumníci napočítali pouhé tři případy úmrtí v důsledku pořizování selfie. O čtyři roky později už šlo o 50 úmrtí, v roce 2017 pak o celkem 93 mrtvých.