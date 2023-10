Pevný vztah vydrží i peklo, říká Anna K. láskyplným Údolím včel

Název a částečně i tematiku desky inspiroval stejnojmenný film Františka Vláčila. Titulní Údolí včel je pohádkově laděná písnička o rytíři, který se vydává za svou láskou i za cenu toho, že za ni položí život. „Tou písní říkáme, že za každý dlouholetý vztah, za kterým je velká láska, stojí bojovat jako o život, ačkoli třeba neprožívá nejrůžovější časy,“ vysvětluje Anna K. pro nakladatelství Brainzone.

Podobné poselství nese i singl O Tobě i o mně, v jehož videoklipu se po zpěvaččině boku objevuje její partner Tomáš Vartecký. Podle Anny K. nemá být píseň jen o nich, sdílenou myšlenku i tady vnímá obecněji. „Je to o pevném vztahu, o síle citu, souznění dvou lidí, kteří spolu právě prošli peklem, a ne jednou, a pokaždé to zvládli,“ popisuje zpěvačka.

Těžkými časy si v osobním životě prošla po opětovné diagnóze onkologického onemocnění, temné téma se ale podle ní na albu neobjevuje. „Všechno je zase sluncem zalité. To album je láskyplné. Je mi blbý použít to slovo, ale za mě je to vítězné album,“ říká.