Z klubové scény do galerií. Světelní designéři ukazují, jak definují atmosféru večírku

Skupinová výstava Elektrosalon s podtitulem From the Rave to the Gallery prezentuje tvorbu šestnácti současných autorů, kteří začínali jako takzvaní visual makers či osvětlovači na klubové či rave scéně. Aktuální výstavní projekt The Chemistry Gallery zakotvil v pražské Holešovické tržnici. Podle galeristy Petra Hájka tyto instalace umožňují sdílet zážitek z party, kdy se individuální stává kolektivním.