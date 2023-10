Rushdie napsal knihu o svém pobodání. S násilím se vyrovnává uměním

Memoáry s názvem Nůž: Meditace po pokusu o vraždu by se měly ke čtenářům dostat v dubnu příštího roku. „Napsat tuto knihu pro mě bylo nezbytné. Byl to způsob, jak se vyrovnat s tím, co se stalo, a odpovědět na násilí uměním,“ uvedl Rushdie v prohlášení vydaném nakladatelstvím.

Britský spisovatel indického původu byl pobodán loni začátkem srpna v neziskovém vzdělávacím centru na západě státu New York, kde se měl účastnit debaty o Spojených státech jako zemi, která slouží za azyl pro pronásledované spisovatele a umělce v exilu.

Stále platná fatva

Obvinění z pokusu o vraždu čelí pětadvacetiletý Američan, potomek imigrantů z Libanonu. Obdivovatel Chomejního podle svého pozdějšího vyjádření nemá Rushdieho rád, protože „urazil islám“.