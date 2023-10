Přes sto dětí bylo podle pověsti naposledy viděno s Krysařem. Možná skončily tragicky, možná na Moravě

„Chceš-li chytit krysu, musíš myslet jako krysa, musíš se stát krysou. V laboratoři se mluví o polidšťování krys, kdy jim do těla vpravují část lidského genomu, aby lépe rozuměly lidskému chování. Pro mě je ten konec o tom, jak je lidské a krysí sociální chování velmi podobné,“ říká Sims.

I divadelní Hameln sužují krysy. Jed na ně ale bohužel působí spíše jako energetický nápoj a kočky dokážou zlikvidovat za pár minut. Starosta tak uzavře smlouvu s krysařem, který si se zákeřnými hlodavci jako jediný umí poradit. Až potud se Sims víceméně drží původní legendy v podobě, jak je všeobecně známá. Nově ale starostovi v boji s krysami vloží do ruky i moderní prostředky.

Pomsta za dluh

Možná tragédie, k níž mělo dojít koncem třináctého století v Hamelnu, má podle všeho oporu ve skutečných událostech, fakt ale zůstalo tak málo, že většinu nezbývá než si domyslet. Nejspíš navždy utajená pravda činí příběh o to zajímavějším.

Podle pověsti zaplavily hanzovní město Hameln v roce 1284 krysy. Potulný krysař všechny hlodavce vylákal hrou na píšťalu a utopil je v řece Vezeře. Jenže když byl problém vyřešen, radním se krysařovi za jeho služby platit nechtělo. Z pomsty svou píšťalou proto z Hamelnu vyvedl i děti tamních obyvatel.

Konců příběhu je vícero. Ve verzi, kterou v devatenáctém století zpopularizovali sběratelé pohádek, bratři Grimmové, se Hamelňané nikdy nedozvěděli, co se s jejich potomky přesně stalo. Dva svědci se sice vrátili – jeden byl ale slepý, takže nic neviděl, druhý němý, tedy nic nemohl říct. V jiných verzích krysař děti, stejně jako předtím krysy, utopil, zavřel v jeskyni, nebo dokonce vrátil rodičům poté, co radní konečně zaplatili.

Taneční mor? Křížová výprava? I to jsou možnosti

Ze skrovných písemných záznamů mnoho vyčíst nejde. „Léta páně 1284 na den (svatého) Jana a Pavla bylo 26. června jistým pištcem, pestrobarevně oblečeným, odvedeno 130 dětí pocházejících z Hamelnu, ztratily se u kalvárie v kopcích,“ stojí na takzvaném Krysařově domě v tomto městě. Nápis sem ale přibyl až v sedmnáctém století.

Dřívějšího svědectví se lze dopátrat v Lüneburském rukopise z roku 1430, kde jsou uvedeny další podrobnosti, včetně krysařova popisu:

„Třicetiletý mladík, pohledný a mimořádně dobře oblečený (…) přešel most a vstoupil do města Vezerskou branou. Pak začal po celém městě pískat na stříbrnou flétnu podivuhodného tvaru. A všechny děti, které tuto flétnu slyšely, v počtu asi 130, ho následovaly ven na takzvanou kalvárii a místo soudu. Tam zmizely, takže nikdo nemohl vypátrat, kam se které z nich podělo.“ Zapisovatel se dokonce odvolává na očité svědectví: „Našel jsem to v jedné staré knize. A matka děkana Johanna von Lüdeho viděla, jak děti odešly.“

Nic z toho k uspokojivému vysvětlení nestačí. Dopátrat pravdy se snažili mnozí. Například německý filozof a teolog Gottfried Wilhelm Leibniz spekuloval, že 130 údajně zmizelých dětí mohlo být účastníky dětské křížové výpravy. Cílem těchto tažení byl – po vzoru těch vojenských – Jeruzalém, který chtěli křesťané osvobodit od muslimů. Malí křižáci ale většinu umřeli cestou, pokud nepadli do otroctví.

Dohady zmiňují také přírodní katastrofy, rituální vraždy nebo epidemie, včetně takzvaného tanečního moru, tedy jevu pozorovaného zejména ve čtrnáctém a patnáctém století. Popisován je jako davová psychóza či hysterie, kdy celé skupiny „posedlých“ lidí tančily až do úplného vyčerpání.

Odešli za lepším, možná na Moravu

Střízlivě se proti tomu jeví vysvětlení, že hamelnský dorost prostě odešel za lepším. Konkrétně na východ, kam je odváděli takzvaní lokátoři. Majitelé půdy jejich prostřednictvím verbovali pracovníky, jimž zároveň slíbili možnost začít v nově založené obci, až si ji vybudují. Takovým „náborářem“ mohl být i krysař.

Koneckonců bratři Grimmové ve své verzi píší: „Někteří říkali, že děti údajně byly zavedeny do jeskyně a opět z ní vyšly v Sedmihradsku.“ Čili v Transylvánii, historické zemi rozkládající se v dnešním Rumunsku. Badatelé ztracené děti umisťují blíž k Hameln. Zmiňuje se východní Prusko či Pomořansko.

Německý profesor Jürgen Udolph, věnující se onomastice (nauce o vlastních jménech), přesídlil Hamelnské do zemských okresů Ukerská marka a Prignitz v Braniborsku. Vycházel z předpokladu, že vysídlenci rádi ve své nové vlasti opět používají místní jména, připomínají si tak původní domov. Například u Hameln se do řeky Vezery vlévá řeka Hamel, která pramení v místě pojmenovaném Hamelspringe. A v Braniborsku je vesnice Hammelspring, přestože široko daleko žádný tok jménem Hamel neteče.

Profesor Udolph svou teorií odmítl možnost, že by se děti z Hameln usadily na Moravě. Tuto domněnku rozpracoval německý archivář Wolfgang Wann (mimo jiné vystudovaný v Praze a odsunutý po druhé světové válce z Opavy). Hamelnskou pověst se pokoušel rozplétat celoživotně. Díky objevu výše citovaného Lünburského rukopisu se mu podařilo spojit legendu o Krysaři s německou kolonizací moravského pohraničí.