Talent generace Z. Billie Eilish se stane komiksovou hrdinkou vlastního života

Ve dvaadvacetistránkovém komiksu se čtenáři dozvědí o cestě Billie Eilish od tance k oscarové hudbě a o spolupráci s jejím bratrem Finneasem. Komiks, který napsal Michael Frizell s výtvarným doprovodem Luciany Fidelisové, vyjde 10. října v digitální i tištěné podobě.

Nakladatelství novinku zařadilo do edice Female Force (Ženská síla), jejímž cílem je oslavit „významné a vlivné autorky, manažerky, bavičky, novinářky, političky a aktivistky“.

Svou komiksovou biografii už mají rockerka Tina Turnerová, country zpěvačka Dolly Partonová či popová ikona Cher. Z mimohudební branže vyzdvihla edice feministickou aktivistku Glorii Steinemovou nebo vlivnou moderátorskou celebritu Oprah Winfreyovou. Billie Eilish v této společnosti podle nakladatelství zastupuje „talent generace Z“.

Sláva i strach

Debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? tehdy sedmnáctiletou zpěvačku vyneslo do pozice nejmladší sólové interpretky, která se v britském žebříčku alb dostala na první příčku. Podobných „nej“ má v biu více. Třeba z loňského festivalu Glastonbury, do jehož dějin se zapsala jako nejmladší sólový headliner.

Fanoušky si Billie Eilish získává barvou hlasu, osobitostí své tvorby i svého projevu a temnými texty. Prý se musela přestat dívat na horory, protože „život je sám o sobě až moc strašidelný“.

Dcera hereckých rodičů Maggie Bairdové a Patricka O'Connella vyrůstala v Los Angeles. V dětství jí byl diagnostikován Tourettův syndrom. „Spala jsem s rodiči v ložnici až do svých deseti let. Měla jsem v noci mnohdy pocity bezmoci, zlé sny a podivné zrakové i sluchové halucinace. Při občasné spánkové paralýze jsem prožívala stavy plné strachu, kdy jsem si připadala kompletně ochrnutá. Nemohla jsem se pohnout a před očima mi běžely nejhorší noční můry,“ vzpomínala Eilish.

Chtěla být profesionální tanečnicí, tento sen ale ukončilo zranění. Svou kreativitu zaměřila tedy na hudbu, které se také věnovala odmala. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro ni napsal její bratr Finneas, zveřejnila v roce 2015. „Pověsila jsem skladbu na SoundCloud jen proto, aby si ji můj učitel mohl stáhnout. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ uvedla pro magazín Teen Vogue.