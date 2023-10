Den, kdy rock změnil svět, se zopakuje jako muzikál. Zvedněte zadek, chce připomenout divákům

„Těším se, až to uvidím… Doufám, že to nebude stát za ho*no,“ uvedl Bob Geldof s typickou přímočarostí muzikálovou verzi projektu Live Aid. Inscenaci Just For One Day, pojmenovanou veršem z písně Davida Bowieho Heroes, napsal John O'Farrell, českým čtenářům známý třeba knihou Muž, který zapomněl, že má ženu.

„Přišli a řekli: ,Víme, že řeknete ne, ale chceme to udělat, protože naši tátové o tom dni nikdy nepřestali mluvit,‘“ prozradil Geldof v rozhovoru pro BBC, čím ho tvůrci přesvědčili k souhlasu. Zdůraznil, že inscenace nemá vyznít jako pocta. „S tím bych neměl nic společného,“ prohlásil. „Takže tam není člověk převlečený za Freddieho a s nasazeným knírem. Hnacím motorem příběhu jsou písně.“

Kromě skladeb od Freddieho Mercuryho a Queen zazní také ty od U2, Davida Bowieho, Diany Rossové nebo The Who. Děj zavede diváky do zákulisí příprav a zároveň se na pozadí koncertní akce odehraje milostný příběh. „Je založen na skutečných svědectvích toho dne,“ tvrdí Geldof o muzikálu.

Stačí jeden oslovený divák

Jeho samotného na jevišti ztvární Craige Els, který se v minulosti objevil v seriálech Ripper Street a Doctor Who. „Být Bobem Geldofem je dost špatné. O něco horší je vidět někoho jiného, kdo předstírá, že je vámi. Jediná výhoda pro mě je, že divadelní Bob má úžasný hlas, takže si lidé budou myslet, že skutečně zpívám tak dobře jako on,“ okomentoval Geldof obsazení své postavy.

Muzikál Just For One Day se má hrát příští rok od 26. ledna do konce března. Deset procent z každé vstupenky podpoří Geldofův nadační fond The Band Aid Charitable Trust, peníze pomůžou v boji proti chudobě v Africe.

„Pokud tento muzikál povzbudí jediného člověka, aby se snažil o zlepšení situace, pak to bude dobře odvedená práce,“ přeje si Geldof, aby divadlo zapůsobilo na diváky i v tomto směru. Muzikál může podle něho napomoci k předání odkazu Live Aid. „Najde se dítě, které si po představení řekne: ,Něco podobného můžu udělat i s pomocí digitálních možností, což bude mít stejný dopad?‘ Pokud jedinec pochopí, že odpovědí je zvednout zadek, pak je to pro mě to pravé.“

Poučení z Bangladéše

Live Aid je považován za milník, díky němuž se podařilo dostat problémy zemí třetího světa do povědomí veřejnosti. Boba Geldofa vyburcovala reportáž o hladomoru v Etiopii. Společně s britským muzikantem Midgem Urem napsali píseň Do They Know It's Christmas. Pro nahrávání dali dohromady dočasnou skupinu Band Aid, do níž přizvali Paula Younga, Phila Collinse nebo frontmana U2 Bona a více než tři desítky dalších muzikantů.

Nejprodávanější singl Vánoc roku 1984 vynesl osm milionů liber, které Geldof věnoval na pomoc Etiopanům, ale s pocitem, že to nestačí. Proto se rozhodl zorganizovat Live Aid. V době, kdy neexistovaly mobilní telefony a e-maily, mu na přípravu stačilo deset týdnů.