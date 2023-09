„Humor je snad jediný způsob, jak přežít život,“ říká Miroslav Hanuš. Vysmívá se Hitlerovi i Putinovi

„Válka je a válku máme za dveřmi. A mladí lidi, které znám, to rozhodně prožívají pro tu citlivost mládí ještě hůř. Jsou vděční za to, že se těm věcem můžou vysmát, protože humor je snad jediný způsob, jak vůbec přežít život. Život je někdy docela zapeklitá věc.“

„Měl jsem chuť udělat představení, které by reagovalo na to, co se kolem nás děje. Proto jsem tuhle grotesku použil jako očkování proti samozvaným vůdcům včetně neofašistických skupin,“ vysvětlil v roce 2009, kdy hru uvedlo Divadlo v Dlouhé. Jedním z hereckých představitelů Hitlera byl tehdy Miroslav Hanuš.

Je dobré být ostražitý

Hitler není jediným diktátorem, kterému se Hanuš letos jako divadelník věnoval. Pro Městské divadlo napsal a zrežíroval černohumornou grotesku Stalinův poslední western. Odehrává se v březnu 1953, ve chvílích, kdy Stalin umírá. Hru pro Kladno připravoval v době, kdy Putinovo Rusko napadlo Ukrajinu, politické divadlo bylo režisérovou přirozenou reakcí.

Přestože podle něho oproti velké části světa „jsme na kře“, kde se máme dobře, může se objevit nový diktátor, zvláště proto, že lidé se nemění a boj dobra se zlem je nekonečný.

„Mohli bychom zlenivět, stát se pohodlnými, cynickými. A proto si myslím, že to může být raz dva, něco se stane, přestane svítit sluníčko, začne být za dva roky hlad a někdo chytrý s knírkem nebo s něčím jiným přijde – a šup, už to drapne do rukou a jede to blbým směrem. Je vždycky dobré být ostražitý. Ona demokracie je jako život, taky to není moc lehké,“ míní.